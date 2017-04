అన్నాడీఎంకే చిచ్చులో మా పాత్ర లేదు: జోక్యం చేసుకోమన్న వెంకయ్య

అన్నాడీఎంకేలో చోటు చేసుకుంటున్న తాజా పరిణామాలతో కేంద్రం ఏమీ లేదని కేంద్రమంత్రి వెంకయ్యనాయుడు స్పష్టం చేశారు. తమిళనాడులో స్థిరమైన ప్రభుత్వాన్నే కేంద్రం కోరుకుంటోందని ఆయన చెప్పారు.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 11:52 [IST]

English summary

Union minister M Venkaiah Naidu on Tuesday said the Centre wanted a stable government in Tamil Nadu and neither it nor the BJP had any role in the present "internal instability" in the ruling AIADMK in that state.