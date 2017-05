ఇంట్లోకి చొరబడ్డ తర్వాత.. అక్కడున్న ముగ్గురు సోదరులను కొట్టి, మగవాళ్లందరిని ఒక గదిలో బంధించారు. ఆ తర్వాత మహిళలందరిని వరుసలో నిలుచోబెట్టి.. వారి వద్ద ఉన్న బంగారాన్ని వలుచుకుపోయారు.

English summary

Masked men suspected to be members of the 'chaddi baniyan gang' (a tribal community known for thefts) forced their way into a house in a village on the outskirts of the city and took hostage a family of 12 and committed a dacoity late on Tuesday. They beat up the three brothers, before locking all male members in a room.