కాస్కోండి...ఢిల్లీ పీఠం మాదే, బీజేపి సవాల్ కు సై అన్న మమత

బీజేపీకి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి , బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమత బెనర్జీ ప్రతి సవాల్ విసిరారు.బీజేపి విసిరిన సవాల్ ను తాను స్వీకరిస్తున్నట్టు శుక్రవారంనాడు ఆమె ప్రకటించారు.

English summary

Challenge accepted, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee roared on Friday, saying she was not scared of the BJP's threat to "put Trinamool Congress in jail" and vowed to "capture Delhi