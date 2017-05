ఎవరీ చంద్రస్వామి?: దావూద్ నుంచి పీవి వరకు.. ఆయన చెప్పిందే చేశారు!

భారతదేశ మాజీ ప్రధానులు పీవి నరసింహరావు, చంద్రశేఖర్ లతో చంద్రస్వామికి అత్యంత సాన్నిహిత్యం ఉంది. ఈ ఇద్దరు కష్ట సమయాల్లో చాలాసార్లు ఆయన సలహాలు స్వీకరించినవారే.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

AN IMPOSING frame, white robes, a staff in one hand, long hair with a flowing beard, multiple necklaces of large “rudraksh” beads, a “tilak” on the forehead. Chandraswami, who died at 69 following multiple-organ failure at a hospital in Delhi, was a larger-than-life presence — in every sense.