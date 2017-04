మారుతున్న పరిణామాలు: తమిళనాడులో పదవులకే ప్రియారిటీ, కారణమిదే!

తమిళనాడు రాష్ట్రంలో రాజకీయాల్లో మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్పులు చోటుచేసుకొంటున్నాయి.

English summary

Changes in Tamil nadu politics,once upon a time personworship in Tamilnadu state.it has been changed ,after Jayalalithaa power politics in Tamil nadu state.