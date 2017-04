ఇక సామాన్యులూ విమానాలు ఎక్కొచ్చు: ‘అదే అశోక్ గజపతికి ఆనందం’

హవాయి చెప్పులు వేసుకునే వారు కూడా విమానంలో ప్రయాణించేలా చేస్తానని తాను అనాడు చెప్పానని.. ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నానని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. సామాన్య ప్రజలకు విమానయాన సేవలు అందించే లక్ష్యంతో కేంద్ర

Shimla: PM Narendra Modi waves at the first UDAN flight under Regional Connectivity Scheme, on Shimla-Delhi sector pic.twitter.com/fU80T0F9Rp

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 15:37 [IST]

Prime Minister Narendra Modi on Thursday inaugurated the first UDAN flight under the Regional Connectivity Scheme. The Prime minister waived as the first flight under the scheme took off on Shimla-Delhi sector.