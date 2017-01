ఓ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ ను కొట్టి అతడి కారును చోరీ చేసేందుకు యత్నించిన నలుగురు యువకుల ఉదంతమిది.

English summary

A police patrol team at Injambakkam rescued a taxi driver from a gang of four, one of them a college student, who tried to strangle him and steal his car on Saturday. Police arrested the student but the others got away.