తండ్రేమో ఎస్ ఐ, కొడుకు దొంగ, 3 అంతస్థుల భవనమున్నా చోరీలు మానలేదు

ఆమె మూడంతస్థుల భవనానికి యజమానురాలు.అయితే ఆమె దొంగతనాలు మాత్రం మానలేదు. దొంగతనాలు చేయడం హాబీగా మార్చుకొంది.

English summary

Chetan arrested for theft laptop in Karnataka state, Chetan, is the son of who is working in SI at HAL police station.police arrested Chetan and others on Wednesday.