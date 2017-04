చైనా, టిబెట్, రోమన్ లిపిలోని అక్షరాలతో ఈ పేర్లను ప్రామాణికరించారు. వొగ్యలిన్ లింగ్, మిలా రీ, ఖ్యోడెన్ గార్బో, మాణిఖ్యా, బుమొలా, నామ కాపబ్ రీ అనే పేర్లను పెట్టారు.

English summary

Upping the ante, China has for the first time announced "standardised" official names for six places in Arunachal Pradesh, days after it lodged strong protests with India over the Dalai Lama's visit to the frontier state.