జయలలిత మేనకోడలు దీపాకు జై: రెండు రోజాపూలు గుర్తు

జయలలిత మేనకోడలు దీపా పేరవై ఏర్పాటు చేసిన అన్నాడీఎంకే కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఎంజీఆర్, జయలలిత, దీపా జయకుమార్ ఫోటో లు .

English summary

Christening the forum ‘Deepa Peravai, about 100 party workers put up a large flex board, with pictures of former Chief Ministers M G Ramachandran and Jayalalithaa, and Deepa at Kannampalayam area in Tamil Nadu.