రూ. 100 కోట్ల బ్లాక్ మనీ ? గాలి ఫ్రెండ్ శ్రీరాములు గన్ మ్యాన్ అరెస్టు

రూ. 100 కోట్ల పాత పెద్ద నోట్లు అక్రమంగా మార్పిడి చేసి కొత్త నోట్లు తీసుకున్నారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కేసులో బళ్లారీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు (బీజేపీ) బి. శ్రీరాములు గన్ మ్యాన్ చెన్నబసప్ప హోసమనిని సీఐడీ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

CID police today arrested BJP MP B Sriramulu's gunman Channabasavappa today in connection with Money Laundering Case in which suspended KAS officer Bheema Naik is the prime accused.