బెంగళూరు ఎయిర్ పోర్టులో తుపాకితో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య

జీవితంపై విరక్తిపెంచుకున్న సీఐఎస్ఎఫ్ జవాను సురేష్ గైక్వాడ్ (32) కెంపేగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (బెంగళూరు) టెర్మినల్ -2లో సోమవారం తన సర్వీస్ తుపాకితో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

English summary

A CISF jawan identified as Gayakwad Suresh(32) shot himself dead at Kempe Gowda International Airport in Bengaluru on Monday. Initial reports from the airport suggest that the man shot himself with his service rifle, a 5.56 INSAS, near gate number one of the Bengaluru airport.