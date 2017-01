సెలవు గొడవ: తోటివారిపై జవాన్ కాల్పులు, ముగ్గురి మృతి

బీహార్‌లో ఓ సీఎస్ఎఫ్ఐ (సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్) జవాను సహచరుల పైన కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు మృతి చెందారు.

English summary

A CISF jawan allegedly opened fire on his colleagues, killing three of them and critically injuring another at their unit at a thermal power station in Aurangabad district of Bihar today.