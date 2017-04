‘‘ఈవీఎం అంటే.. ఎవ్రీ ఓట్ ఫర్ మోడీ, చట్టాలపై గౌరవం లేనివాళ్లు రాష్ట్రాన్ని విడిచి వెళ్లిపోవాలి’’

ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆధిత్యనాథ్ మళ్లీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈవీఎం అంటే.. ఎవ్రీ ఓట్ ఫర్ మోడీ అంటూ కొత్త భాష్యం చెప్పారు. అంతేకాదు - చట్టాలపై గౌరవం లేనివాళ్లు, రౌడీలు, గూండాలు రాష్ట్రాన్ని విడిచి

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath today launched a blistering attack on Samajwadi Party national president Akhilesh Yadav and Aam Aadmi Party (AAP) leader Arvind Kejriwal for vociferously alleging misuse of EVMs during recent elections. Addressing BJP workers in his bastion Gorakhpur, Adityanath coined a new acronym for EVMs saying ‘citizens of Delhi in the recent MCD polls have also proved that EVM stands for 'every vote for Modi'”.