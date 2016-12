దళిత కార్యకర్తకు సీఎం క్షమాపణలు!.. ఆ ఇద్దరిని తొలగించేశారు

పార్టీ దళిత కార్యకర్త బంత్ సింగ్ పై దాడి చేసిన నేతలను పార్టీలో చేర్చుకున్నందుకు గాను ఆప్ అధినేత కేజ్రీవాల్ ఆయనకు క్షమాపణలు తెలియజేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

National spokesman of the party Sanjay Singh said it was an honest mistake. “But we are ashamed for what had happened. The minute I was told by journalists in Bathinda about the two accused, I ordered their removal,”