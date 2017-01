అన్నాడిఎంకె లో కీలకపరిణామాలు,అసెంబ్లీలో సిఎం బలనిరూపణ చేసుకోవాలి

అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం అసెంబ్లీలో బలనిరూపణ చేసుకోవాలని డిఎంకె డిమాండ్ చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

cm panneer selvam to prove his strength over assembly demanded dmk party on monday.