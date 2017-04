సీఎంకు తప్పిన పెనుముప్పు: హెలికాప్టర్ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్!..

హెలికాప్టర్ గాల్లోకి ఎగిరిని కొద్దిసేపటికే ఓ పక్షి ఎదురుగా వచ్చి విమానాన్ని ఢీకొట్టింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన పైలట్ బెంగుళూరులోని హెచ్ఏఎల్ విమానశ్రయంలో ల్యాండ్ చేశారు.

English summary

A helicopter carrying Karnataka Chief Minister Siddaramaiah suffered a bird hit and made an emergency landing at the HAL Airport on Monday shortly after take-off, a police official said.