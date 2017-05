6వేల మంది భారత టెక్కీలకు షాకిస్తున్న కాగ్నిజెంట్: కారణమిదే?

ఐటీ దిగ్గజం కాగ్నిజెంట్ భారతీయ టెక్కీలకు షాకిచ్చే నిర్ణయం తీసుకుంది. అమెరికన్లకు తమ సంస్థలో ఉద్యోగాలను కల్పించేందుకు భారతదేశంలోని మన టెక్కీలకు తొలగించేందుకు సిద్ధమైంది.

English summary

Another attempt at mobilising support to champion the cause of IT employees perceived to be facing the axe from large service providers such as Cognizant Technology Solutions is gathering momentum.