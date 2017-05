ఇండియాటెక్కీలకు షాక్: అమెరికాలో ఉద్యోగులను పెంచనున్న కాగ్నిజెంట్

ప్రముఖ ఐటీ సేవల సంస్థ కాగ్నిజెంట్ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ అమెరికాలో తన ఉద్యోగుల సంఖ్యను దాదాపు రెట్టింపు చేయనుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్ 1 బీ వీసాలపై కఠిన నిబంధనలను అమలు చేయడంతో

English summary

Cognizant is set to double their headcount in the United States in CY17,The company is likely to hire up to 8000 employees locally in the US. The company hired 4000 employees in the US in CY16, say sources. They will also be adding seven more delivery centres in the United States to the current 20 centres.