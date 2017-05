దారుణం: బధిర బాలికలపై స్కూల్ వ్యవస్థాపకుడే అత్యాచారం, గర్భం దాల్చిన బాలికలు

కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన పాఠశాల వ్యవస్థాపకుడే కీచకుడిగా మారాడు. బధిర అమ్మాయిలపై అత్యాచారానికి పాల్పడుతున్నాడు. దీంతో ఇద్దరు బాలికలు గర్భం దాల్చారు.బాధితులు పోలీసులకు పిర్యాదు చేశారు.ఈ ఘటన తమిళనాడు ర

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Coimbatore police arrested Murugasamy for rape on blind girls in his school.two girls complaint against him.Chitradevi, parimala and others cooperate for him said girls.