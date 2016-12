ఫోన్ కొంటామని రమ్మన్నారు.. తీరా వచ్చాక దిమ్మ తిరిగే షాక్!

మొబైల్ కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పి సదరు యువకుడిని పిలిపించిన ఇంజనీరింగ్ యువకులు.. తీరా అతను రాగానే మొబైల్ ఫోన్ తో ఉడాయించారు.

English summary

Two engineering college students have been arrested for allegedly snatching a high end Rs 40,000 smart phone from another person, who posted it for sale in an online portal and escaping with it, police said today.