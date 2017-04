నొప్పుల నివారణకు సాధారణంగా వాడే మందులు నాసిరకంగా తయారవుతున్నట్టు కేంద్ర ఔషధ ప్రమాణాల నియంత్రణా సంస్థ (సీడీఎస్‌సీవో) జరిపిన పరీక్షలో వెల్లడైంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 20:44 [IST]

English summary

Combiflam and D-Cold Total are medicines that are commonly used by many people in times of minor aches and pains and cold and flu respectively. However, the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) that regulates the sales and distribution for drugs in India has declared these two popular medicines as substandard.