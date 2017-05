నగ్మా వర్సెస్ ఝాన్సీరాణి: నగ్మా చెన్నైకి వచ్చినా ఝాన్సీ నో రెస్పాన్స్!

ఏఐసీసీ మహిళా విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శి, సినీ నటి నగ్మాకు, టీఎన్‌సీసీ మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు ఝాన్సీరాణిల మధ్య ఉన్న విభేదాలు మరోసారి బహిర్గతమయ్యాయి. దీంతో మే 20న జరగాల్సిన టీఎన్‌సీసీ మహిళా విభాగం

Story first published: Friday, May 19, 2017, 13:44 [IST]

English summary

It said that Conflicts occurred between Tamil Nadu Congress leaders Nagma and Jhansi Rani.