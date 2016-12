ముంబైలోని ఓ టీ స్టాల్ యజమానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ రూ.4లక్షలు బకాయి పడింది.

English summary

The grand old party, which is out of power at the Centre and in the state for the first time in over a decade, is having some trouble clearing its dues with a neighbourhood chai-wallah, who has now stopped supplying the daily brew on credit.