కాంగ్రెస్ పార్టీతో పొత్తుకు సమాజ్ వాదీ సై, అఖిలేష్ కొత్త పార్టీ?

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైంది.తొలి దశ నామినేషన్ల విడుదలకు ఈ నెల 17వ, తేది ప్రారంభం కానుంది.

English summary

congress and samajwadei parties with alliance in uttarpradesh elections,two parties signal for alliance from both sides