యూపీలో బీజేపీ గెలవదు.. అది ఆ పార్టీకి కూడా అర్థమైంది: మాయావతి

ఉత్తరప్రదేశ్ లో బీజేపీ అధికారంలోకి రాదని, ఆ విషయం ఇప్పటికే బీజేపీకి అర్థమైందని బీఎస్పీ అధినేత్రి మాయావతి విమర్శించారు.

English summary

"The SP and Congress have been attempting to forge an alliance but that will materialise only when the BJP gives the green signal for it. And the BJP will give the green signal only when it is sure that such an alliance will actually benefit them," Mayawati told the media.