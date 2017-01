బీహార్ ఎన్నికల తరహాలో ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోను బీజేపీని ఎదుర్కొనేందుకు గ్రాండ్ అలయెన్స్ సిద్ధమవుతోంది. కాంగ్రెస్ నేత గులాం నబీ ఆజాద్ మంగళవారం నాడు అలెయన్స్ పైన స్పందించారు.

English summary

Congress, SP will fight UP polls in alliance, says Ghulam Nabi Azad.