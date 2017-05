రాహుల్ గాంధీతోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతం అవుతోంది: కాంగ్రెస్ మాజీ లీడర్, మంత్రి !

కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో ఆ పార్టీ తుడిచిపెట్టుకుపోతుందని గోవా మంత్రి, ఆపార్టీ మాజీ నేత విశ్వజిత్ రాణే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2019 లోక్ సభ ఎన్నికల సమయానికి అది కచ్చి

English summary

Nobody is interested in the Congress especially with failed leadership like that of Rahul Gandhi. The party will be white-washed in 2019, Goa minister Vishwajit Rane told reporters here today.