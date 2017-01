ఎవరూ ఆ ఛార్జీ చెల్లించకండి: దెబ్బకు దిగొచ్చిన కేంద్రం

కస్టమర్లు లేదా పెట్రో పంప్ డీలర్లు కార్డు పేమెంట్స్ పైన ఎలాంటి సర్ ఛార్జీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని కేంద్రం వెల్లడించింది.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 15:07 [IST]

English summary

Consumers nor petrol pump dealers will not have to pay surcharge on card payments.