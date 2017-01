షాక్: గస్తీ వాహనంలో మహిళను రేప్ చేసిన పోలీస్ అధికారి

ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేస్తామని నమ్మించిన పోలీసు అధికారి ఉమేష్ గస్తీ తిరుగుతున్న వాహనంలోనే మానసిక వికలాంగురాలి (31)పై అత్యాచారం చేసిన దారుణ సంఘటన కర్ణాటకలోని తుమకూరు జిల్లా కేంద్రంలో జరిగింది.

English summary

Based on a complaint by the 31-year-old victim’s mother, the police on Sunday arrested ASI Umesh attached to the Tumakuru Rural police station. Tumakaru SP Isha Pant summoned Umesh for questioning. Later, he was suspended.