బెంగుళూరులో హైటెక్ సెక్స్ రాకెట్: నడుపుతున్నది పోలీస్ అధికారే!..

తాజాగా మైకో లేఔట్ లోని ఓ ఇండిపెండెంట్ హౌజ్ లో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా నిర్వహిస్తున్న ఈ వ్యభిచారాన్ని పోలీసులు బట్టబయలు చేశారు.

English summary

A head constable with Bengaluru police has been arrested for allegedly running a hi-tech prostitution racket soliciting customers online and fully equipped to handle cashless transactions.