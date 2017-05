ఇంత దారుణమా?: మహిళా కార్పోరేటర్ జుట్టు పట్టి.. చీర లాగిన కాంగ్రెస్ నేతలు..

తనకు మాట్లాడాల్సిందిగా అవకాశం కల్పించాలని మంజులా నారాయణస్వామి కోరడంతో.. ఆమెను అడ్డుకోవడమే కాకుండా జుట్టు, చీర పట్టుకుని లాగారు.

English summary

Chaos prevailed when a mob claiming to be supporters of Congress MLA Muniratna Naidu allegedly attacked JD(S) corporator Manjula Narayanaswamy near Laggere, Yeshwantpur in north Bengaluru.