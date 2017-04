దారుణం: ప్రేమ జంటను నగ్నంగా మార్చి, ఊరంతా తిప్పుతూ కొట్టారు..

రక్త సంబంధీకులు కావడంతో ఇరువురి పెద్దలు వారి ప్రేమకు అడ్డు చెప్పారు. అయితే వారి మాటను లెక్క చేయక ఆ జంట గత నెల 22న ఇంట్లో నుంచి పారిపోయింది. దీంతో వెతికి పట్టుకొచ్చి వారిని శిక్షించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A young man and a woman were mercilessly beaten and tortured and paraded naked in a Rajasthan village because they had eloped. The 20-year-old woman was sexually assaulted and brutalised with a stick. 18 people have been arrested, including fathers of the man and woman, after videos of the attack went viral.