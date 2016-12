అమ్మకు ప్రతిరూపం చిన్నమ్మ.. హైకోర్టు వ్యాఖ్యలు బాధాకరం: సీఆర్ సరస్వతి

చిన్నమ్మ శశికళ అమ్మ జయలలితకు ప్రతిరూపం అని సరస్వతి పేర్కొనడం గమనార్హం.

English summary

AIADMK leader CR Saraswati responded on madras high court comments over the issue of jayalalithaas death