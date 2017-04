పన్నీర్ సెల్వంకు భద్రత పెంపు.. సీఆర్పీఎఫ్ కమాండోల రక్షణ

తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వంకు భద్రత పెంచారు. సోమవారం నుంచి సీఆర్పీఎఫ్ కు చెందిన కమాండోలు ఆయన భద్రతను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

English summary

Chennai: A team of CRPF commandos on Monday took charge of providing security to former Tamil Nadu Chief Minister O Panneerselvam. Armed commandos with sophisticaped weapons were deployed at Panneerselvam’s Alwarpet residence here effective today, CRPF and party sources said. Early this month, the rebel AIADMK leader was accorded ‘Y’ security cover by the Centre and the CRPF was tasked with providing him security.