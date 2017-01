ఈసీ.. సైకిల్ గుర్తును అఖిలేష్ యాదవ్‌కు కేటాయించింది. అఖిలేష్ యాదవ్‌కు ఎక్కువ మంది ప్రజాప్రతినిధులు, నేతల మద్దతు ఉంది. దీంతో ఈసీ ఆ గుర్తును ఆయనకే కేటాయించింది.

Story first published: Monday, January 16, 2017, 19:00 [IST]

English summary

The Election Commission of India has said thatye Cycle symbol belongs to Akhilesh Yadav. The ECI reportedly ruled in favour of the Akhilesh faction since he had the numbers.