అందమైన స్త్రీలతో వివాహం: కోరిక తీర్చుకొని విక్రయం, అడ్డుకొన్న కూతురిపై యాసిడ్ దాడి

కన్నకూతురిపైనే ఓ తండ్రి యాసిడ్ దాడికి దిగాడు. అమ్మాయిలను వ్యభిచారంలోకి దింపేవాడు. ఈ విషయమై తండ్రిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదుచేసినందుకుగాను కన్నకూతురిపై తండ్రి యాసిడ్ పోశాడు.

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 16:28 [IST]

English summary

A father allegedly attacked his own daughter with acid after she reported him for allegedly selling girls into the sex trade.Khushboo Devi, 20, has scars to her face, shoulders, arms and hands after her father Manik Chandra, 40, threw acid on her in the night.