సంచలనం : సమాచారమిస్తే ప్రాణాలకు ముప్పు, ఆర్ బి ఐ వింత సమాధానాలు

పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దుపై సమాచారహక్కు చట్టం కింద సమాచారం కోరితే ఆర్ బి ఐ నుండి వచ్చిన సమాధానాలు సంచలనాలు రేపుతున్నాయి. ప్రాణాలకు ముప్పుంది,దేశ భద్రత అంటూ ఆర్ బి ఐ సమాధానాలను దాట వేసింది.

English summary

responding to an rti query, the rbi claimed an exemption, citing danger to the life or physical safety of anyone who disclosed this information to the public.The rbi also refused to divulge details on its preparations for demonetisation and studies it used to forecast the impact of the move, claiming that revealing information on these ‘sensitive matters’ would endanger India's sovereignty, integrity and security.