బెంగళూరులో సత్తాచాటిని తెలుగింటి అమ్మాయిలు: 95 శాతం మార్కులు !

పోట్టకూటికోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి పొరుగు రాష్ట్రంలోని బెంగళూరు నగరానికి వచ్చిన చేనేత కార్మికుల పిల్లలు పీయూసీ పరీక్షల్లో 95 శాతం మార్కులు సాధించి తెలుగువారి సత్తాచాటారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Karnataka 2nd PUC results: Darani and Srivani from Bengaluru got 95% marks.