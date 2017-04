మాఫియా డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీం మృతి: తేల్చి చెప్పిన ఛోటా షకీల్: అదే జరిగితే?

అండర్ వరల్డ్ మాఫియా డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీం చాల ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని, ఆయనకు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని, మీరు అనుకున్నట్లు ఆయనకు ఏమీ జరగలేదని అతని ముఖ్య అనుచరుడు ఛోటా షకీల్ ప్రపంచాన్ని నమ్మించడానికి ప్రయత్నించాడు.

English summary

The 61-year-old underworld don suffered a heart attack and was admitted to the Aga Khan Hospital in the city, according to unverified reports. But Dawood Ibrahim's close aide Chhota Shakeel dismissed the reports, saying he was fine.