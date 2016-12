పార్టీ టిక్కెట్టు దక్కింది, ఆనందంలో హర్ట్ ఎటాక్ తో చనిపోయాడు

పార్టీ తనకు టిక్కెట్టు ఇచ్చిందనే సంతోషంలో ఆయన సన్నిహితులు, స్నేహితులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేశాడు.అయితే మరునాడు ఉదయమే చాతీ నొప్పి వస్తోందని చెబితే కుటుంబ సభ్యులు ఆయనను ఆసుపత్రికి తరలించారు.

English summary

chandrasen taplu, his family and supporters were overjoyed to hear that his name was in the list of candidates announced by the samajwadi party on wednesday. however, early on thursday morning, 45-year-old taplu, the party's candidate for the agra cantt legislative assembly constituency, suffered a massive heart attack and passed away.