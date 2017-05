ఓ వైపు సీబీఐ దాడులు: లండన్ చెక్కేసిన చిదంబరం కొడుకు కార్తీ

కేంద్ర ఆర్థిఖశాఖ మాజీ మంత్రి, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత పీ చిదంబరం కుమారుడు కార్తీ చిదంబరం లండన్ వెళ్లిపోయారు. అవినీతి, లంచం ఆరోపణల కేసుకు సంబంధించి రెండు రోజులుగా ఆయన ఇంటితోపాటు బంధువుల ఇళ్లల్లో

Story first published: Friday, May 19, 2017, 13:00 [IST]

English summary

Two days after the Central Bureau of Investigation raided him, Karti Chidambaram, the son of former Union Finance Minister, P Chidambaram has left for London.