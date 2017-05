రేపిస్టుల నరాలు కోసేయాలి, అలా చేస్తేనే మహిళలకు రక్షణ: స్వాతి

పిస్టులకు మరణశిక్ష విధించాలని ఢిల్లీ మహిళా కమిషన్ అద్యక్షురాలు స్వాతి మలివాల్ డిమాండ్ చేశారు. కఠిన శిక్షలు అమలు చేయడం ద్వారా మాత్రమే మహిళలపై జరుగుతున్న దారుణాలకు అడ్డుకట్టపడుతోందన్నారు.

English summary

The Delhi Commission for Women (DCW) today citing the rise in the number of rape cases in the National Capital and the Nation has urged the Government to grant capital punishment to every rapist.