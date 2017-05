రజనీకి ఏం తెలుసని రాజకీయాల్లోకి?, 'నడిఘర్'పై ఫోకస్ చేయండి చాలు: దీప

తమిళనాడులో రాజకీయ వ్యవస్థ సక్రమంగా లేదంటున్న రజనీకి.. అసలు రాజకీయాల గురించి ఏం తెలుసుని దీప ప్రశ్నించారు.

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 9:01 [IST]

Jayalalithaa's niece Deepa Jayakumar opposed Super Star Rajinikanth political entry in to Tamilnadu politics

