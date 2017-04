జయ మేనకోడలు దీపా భర్త కొత్త పార్టీ: మైకల్ జాక్సన్ పార్టీ అంటూ, వైరల్ !

జయలలిత మేనకోడలు దీపా భర్త మాధవన్ ఎంజేడీఎంకే అనే కొత్త పార్టీని ప్రారంభించారు. తమిళనాడులో ఇప్పుడు మైకల్ జాక్సన్ ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం పార్టీ వచ్చిందని నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో ఇలా జోకులు పేల్చుతున్నారు

English summary

Deepa husband Madhavan has started a new paraty named MJDMK. For this netizens making fun of him. Already his wife Deepa has started the party.