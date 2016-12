మోడీని కలుస్తా: శశికళ అంటీ కథ చెబుతా, జయ మేన కోడలు దీపా

అన్నాడీఎంకే పార్టీలోని శశికళ వ్యతిరేక వర్గం ఇప్పుడు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి పదవిని అమ్మ జయలలిత మేనకోడలు దీపా జయకుమార్ కు లేదా సీఎం పన్నీర్ సెల్వంకు అప్పగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 7:06 [IST]

English summary

Deepa(42), the daughter of Jayalalithaa’s brother J Jayakumar and his wife Vijayalakshmi. She has a younger brother too Deepak who performed the last rites of Jayalalithaa alongside Sasikala Natarajan.