పొలిటికల్ ఎంట్రీపై సమీప భవిష్యత్తులో నిర్ణయం: జయ మేనకోడలు

తన పొలిటికల్ ఎంట్రీకి సంబంధించి సమీప భవిష్యత్తులో స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకుంటానని తాజా ప్రకటన ద్వారా దీపజయకుమార్ స్పష్టం చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Deepa Jayakumar, niece of late Tamil Nadu Chief Minister Jayalalithaa on Thursday, issued a statement asking the AIADMK cadres not to erect banners and cut-outs for her.