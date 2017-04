విలీనం వెనుక..: శశికళ-పన్నీరులపై దీప బాంబు, మరో మలుపు ఖాయమని..

అన్నాడీఎంకే రెండు వర్గాల విలీనం పేరుతో ప్రస్తుతం జరుగుతున్నది అంతా ఓ కపట నాటకమని దివంగత జయలలిత సోదరుడి కుమార్తె దీప జయకుమార్ విమర్శించారు.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 9:59 [IST]

English summary

Merger on cards in AIADMK after FIR against Dinakaran.