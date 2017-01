జయలలిత మేనకోడలు దీపా డెడ్ లైన్: నేడు ప్రకటన !

తమిళనాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత మేనకోడలు దీపా రాజకీయ అరంగేట్రంపై నేడు తుదినిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. అన్నాడీఎంకే పార్టీ చీఫ్ గా శశికళను నియమించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న పార్టీ నాయకులతో దీపా .

English summary

TamilNadu Former Chief Minister Jayalalithaa's niece J Deepa today officialy to announce her own political party with the AIADMK cadres support.