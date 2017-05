పోయెస్ గార్డెన్ లోకి జయలలిత మేనల్లుడు దీపక్: అడ్డుకోవాలని శశికళ ఫ్యామిలీ స్కెచ్ !

జయలలిత మేనల్లుడు దీపక్ జయకుమార్ పోయెస్ గార్డెన్ లోని వేదనిలయంలోకి మకాం మార్చేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని వెలుగు చూసింది.

Deepak Jayakumar, Jayalalithaa’s nephew, has staked claim to the late former Chief Minister's Poes Garden residence and other properties. Poes Garden, a 24,000 sq. ft. Chennai bungalow and the symbol of Amma’s power, is reportedly valued at Rs 90 crore. Sources in Poes Garden claim that they hear strange voices that sound like wails every night.